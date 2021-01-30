Ankara'da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı - Son Dakika

Ankara'da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı
30.01.2021 03:35
Ankara'da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oyun oynamak için parka giden 11 yaşındaki çocuk, karda ayağı kayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek bacağını kırdı.
Ankara'da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı
ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oyun oynamak için parka giden 11 yaşındaki çocuk, karda ayağı kayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek bacağını kırdı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 11 yaşındaki Oğuz, arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka giderken yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zemindeki metrelerce uzunluğundaki çukurun ise nasıl meydana geldiği bilinmiyor.
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