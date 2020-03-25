Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi - Son Dakika
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Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi

6 saat önce

Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde parklarda sunulan ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu.

Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde parklarda sunulan ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

Bir uyarı da ASKİ'den

65 yaş ve üstü vatandaşların kartlı sayaçlarında su yükleme işlemi hizmeti evlerinde başlarken, ASKİ de bu uygulamayı suistimal eden vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Bu kıstaslara uymayan art niyetli kişilerin çağrı merkezlerini arayarak ekiplere 65 yaş ve üstünde olduklarını söyleyip hizmetin aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen uyarıda, "Ayrıca bazı art niyetli kişilerin de bu kapsama giren vatandaşları cep telefonlarından arayarak su yüklemesi yapacaklarını ifade ettikleri ihbarları gelmektedir. Bu girişimlere itibar etmeyin" denildi.

"EvdeKalAnkara" modülü başkent mobil uygulamasında

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Şubat ayında vatandaşların belediyeye erişimini kolaylaştırmak için hizmete soktuğu 'Başkent Mobil' uygulamasına 'EvdeKalAnkara' modülü de eklendi. Salgın sürecindeki talep ve ihtiyaçların cep telefonlarından ve internet üzerinden Başkent Mobil ile anlık olarak bildirilebileceği uygulama içinde salgın hastalıklara karşı alınacak önlemler, gönüllü çalışmak isteyenler için talep formu ile evlere servis hizmeti sağlayan marketlerin listesi ve konumları yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi 'korona virüs' salgınıyla ilgili haberleri de yakından takip ediyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla dünya basınında yer alan haberler, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılıyor.

Sağlık çalışanlarına da evde market ve kartlı su sayacı dolum hizmeti verilecek

ASKİ tarafından 23 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlara kartlı su sayaçlarını evden yükletme hizmeti verilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmet dahil eve teslim market hizmetinden sağlık çalışanlarının da yararlanabileceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarına seslenen Yavaş, "Kıymetli sağlık çalışanları üstün fedakarlıklarla çalışarak, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayıramadınız. Hepinize minnettarız. Başkent Mobil uygulamamızdan market alışverişi yapabilir, Başkent 153 ve 616 10 00 telefonumuzu arayarak kartlı su sayaçlarınıza yükleme yapabilirsiniz" dedi.

Çarşılar ve ilçelerde de yoğun dezenfeksiyon

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS AŞ temizlik ekipleri ise, gerek kent merkezinde gerekse ilçelerde yoğun dezenfeksiyon uygulamasına devam ediyor. Kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, iş hanları, sivil toplum kuruluşlarının binaları, dolmuş ve taksi durakları ile toplu taşıma araçlarında 7/24 dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekipler, Anafartalar Çarşısı ile Ulus İş Hanı'nda temizlik yaptı. Uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden esnaf Kenan Kandemir, "Büyükşehirin tüm iş yerlerine temizlik ve dezenfekte çalışması yapmasını beklemiyordum. Bunu görmekten mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Murat Özmen ise memnuniyetini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden memnunum. Daha da fazlalaşmasını isteriz. Millet olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz de yapıyor, Belediyemiz de yapıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Murat Yücel uygulamayı beğendiğini söyleyerek, "Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz kadar bizler için de gerekli olduğunu düşünüyorum, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen Ender Erdoğan, "Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz. Bu durumu anlatacağız inşallah. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlarda temizlik yapan büyükşehir ekiplerinin özverili çalıştığını kaydeden Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam İlçe Şefi Orhan Küçükdereli de, "Belediye ekiplerimiz bugün buraya gelip binamızı ve çevresini dezenfekte etti. dedi.

Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:48 Kaynak: İHA

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