Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

17.06.2022 01:15

Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parkın, yeşillik alanında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu
Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu
Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu
Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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