Ankara'da parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda Uğurcan Süleymanoğlu'na kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Başından ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı Fatih Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin kaçan zanlının yakalanması için bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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