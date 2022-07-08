Ankara'da pastane ve tatlıcılarda bayram denetimi

ANKARA'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle tatlı ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ın katılımıyla Kurban Bayramı nedeniyle tüketimi artan unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satış yerlerine denetim gerçekleştirildi. Gıda denetim ekiplerince ürünler taklit, tağşiş, muhafaza koşulları, hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelendi. Bazı ürünlerden numune alındı. Laboratuvara gönderilen ürünlerin incelenmesinde kriterlere uyulmayan işletme tespit edilmesi halinde para cezası uygulanacağı belirtildi.

'300 GÖREVLİ DENETİM YAPIYOR'

İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren fırındaki incelemenin ardından açıklamada bulundu. Kurban Bayramı boyunca hem hayvan pazarlarında hem de gıda işletmelerinde denetimlerin süreceğini belirten Korkmaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz, şu anda denetim yapıyor. Bayramda özellikle şekerleme, lokum, tatlı ve kuruyemiş gibi bazı ürün gruplarının tüketimi arttı. Tüketimi artan her ürün grubunda maalesef merdiven altı üretim yapanlar da bunu fırsat biliyor. Bunlara fırsat vermeme noktasında ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında. İşletmelerin öncelikle fiziki şartlarını, belge uygunluğunu daha sonra ise üretilen gıdanın içeriğinin uygunluğunu kontrol ediyoruz. En sonda da genel hijyen ve ham madde kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar yapıldıktan sonra da ürünlerden numune alınıyor ve bu numuneler yetkili laboratuvarlarımızda analiz yapılıyor" dedi.

Korkmaz, yılbaşından bu yana Ankara'da 51 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 400'ün üzerinde işletmeye 10 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı. (DHA)