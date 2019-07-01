Son Dakika Haberleri: Ankara'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Ankara'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

21 dakika önce

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Oran- Eymir Yolu'nda meydana geldi. Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.
Ankara'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
Çankaya, Eymir, Güncel
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