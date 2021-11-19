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Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor - Son Dakika

Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor

19.11.2021 12:44
Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor

Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyorANKARA'nın Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir kısmı çöken, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 3 katlı binada yıkım çalışması başladı.

Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir kısmı çöken, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 3 katlı binada yıkım çalışması başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirterek, "Önce doğal gaz zannediliyor; ama tüp patlaması olduğu kesinleşti" dedi.

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nda dün saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkan binanın bir bölümü, taşıyıcı kolonların yıkılması sonucu çöktü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürerek enkaz altında kalan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Muhammed Kahtan (35), Usame Kahtan (5), Melek Kahtan (2) ve Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap'ı (25) yaralı olarak çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek Kahtan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın olduğu dairede doğal gaz hattının bulunmadığı, enkazda üst kısmı parçalanmış mutfak tüpünün patlamaya sebep olduğu belirlendi.

BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDIBu arada patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. 45- 50 yıllık olduğu ifade edilen ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında olduğu belirlenen binada inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından binanın yıkımına karar verildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri ile binanın yıkımına başlandı.YAVAŞ: TÜP PATLAMASI KESİNLEŞTİAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin 2 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını belirtti. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirten Yavaş, "Binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğal gaz zannediliyor; ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk; onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Büyük geçmiş olsun. 4 yaralının durumu ağır maalesef. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok; ama arkadaşlarımız, Keçiören ve Büyükşehir'in teknik ekipleri inceleme yapıyorlar. Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Doğal gaz hattı aboneliği var, görünüyor; ancak abone olan aile zaten tesadüfen yokmuş burada. Ankara dışındalarmış. Ama o aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Bina kaldırılacak. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında" dedi.SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık soruşturmasında da patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz olmadığı, patlamaya tüpün neden olduğu belirlendi. Dairede meydana gelen ölümlerin yanma sonucu değil, basınç sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Buğra OLAÇ- Burak TEKİN- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


geri dönüşüm, Doğalgaz, Patlama, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor - Son Dakika
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