Ankara'da patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bina yıkılıyor (2) - Son Dakika

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı, 3 katlı binada meydana gelen patlama, caddedeki fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla çıkan yangın ve caddedekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca patlamanın ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların da sedyeyle ambulansa taşındığı görüldü.Öte yandan binanın yıkım işlemleri devam ediyor.