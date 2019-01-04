Son Dakika Haberleri: Ankara'da Patlama, Yaralılar Var

Ankara'da Patlama, Yaralılar Var

1 saat önce

Ankara'da patlama, yaralılar var (1)Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.

Ankara'da patlama, yaralılar var (1)

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - Muhammet BAYRAM

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:16 Kaynak: DHA

DHA, Ankara, Güncel
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