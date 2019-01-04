Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (2)
1 saat önce
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Ankara
'nın Pursaklar
ilçesi Turgut Reis
Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Ankara Valiliği
'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 19.35 sıralarında Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi No: 9/4 sayılı ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; Olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli (2) Polis Memuru ile aynı binada ikamet eden (3) vatandaşımız patlamadan dolayı yaralandı. Konuyla ilgili tahkikata başlandı" denildi.
Görüntü dökümü
-Olay yerinden genel ve detaylar
Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:41 Kaynak: DHA
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