Son Dakika Haberleri: Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (2)

Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (2)

1 saat önce

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu.

Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (2), System.String[]
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Ankara Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 19.35 sıralarında Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi No: 9/4 sayılı ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; Olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli (2) Polis Memuru ile aynı binada ikamet eden  (3) vatandaşımız patlamadan dolayı yaralandı. Konuyla ilgili tahkikata başlandı" denildi. 

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar 

Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:41 Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Pursaklar, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir

Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 21:41:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]