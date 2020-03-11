Ankara'da patlayıcı madde ile define kazısına 2 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da patlayıcı madde ile define kazısına 2 gözaltı

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde, el yapımı patlayıcılar ile kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçedeki Tilki Mahallesi yakınında bulunan arazide kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bölgeye yapılan baskında F.G. ve M.S. suçüstü yakalandı. 3 metre derinlikte, 5 metre uzunluğunda tünel kazılan alanda arama ve inceleme yapıldı. Aramada patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram şeker ve sodyum klorat karışımı madde, 9 tüp patlayıcı madde, patlamada kullanılan muhtelif kablolar, 1 jeneratör, 1 hilti, 1 adet matkap ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin, hazırladıkları el yapımı patlayıcılar ile kazı yaptığı saptandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.