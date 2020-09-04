Ankara'da pazar günü, KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

ANKARA Valiliği, 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı 6 Eylül'de Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık tutulacağını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazar günü 2020-KPSS'ye girecek adaylara başarılar dilenerek, "2020-KPSS'nin yapılacağı pazar günü Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık bulundurulacaktır" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:42 - Kaynak: DHA
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