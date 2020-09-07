Ankara'da pazarda maske ihlali - Son Dakika

EN çok koronavirüs vakasının görüldüğü Ankara 'da bulaş riskinin yoğun olduğu pazarlarda esnaf ve vatandaşların kimisi maske-sosyal mesafe kuralına uyarken kimisi de uymadı.

Koronavirüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Ankara'da vatandaşların maske ve mesafe kuralına yer yer uymamaları dikkat çekiyor. Özellikle bulaş riskinin yoğun olduğu yerler arasında bulunan pazarlarda zaman zaman ihlaller meydana geliyor. Çankaya ilçesi Dikmen semtindeki pazarda esnaf ve vatandaşların büyük bölümü maske ve sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının uymadığı görüldü. Alışveriş yapan vatandaşlar ile esnaf arasında bazılarının maske takmadığı, bazılarının ise çene altına taktığı veya sadece ağızlarını kapattığı görüldü.