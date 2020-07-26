Ankara'da pedallar "Umut" için döndü - Son Dakika

Ankara'da pedallar "Umut" için döndü

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) üyesi bir grup, 19 yaşındaki genç bisikletçi Umut Gündüz'ün alkollü bir araç sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Ankara'da pedallar

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) üyesi bir grup, 19 yaşındaki genç bisikletçi Umut Gündüz'ün alkollü bir araç sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Kurtuluş Parkı'nda toplanan grup, bisikletlilerin ölümüne yol açan ihmal ve kazaları protesto etmek amacıyla Anıttepe Parkı'na kadar pedal çevirdi. Grup üyesi bisikletçiler burada "Umut'a ses ol, bisikletli ölümleri dursun" ve "Bir daha olmasın" yazılı pankartlar açarak bir süre slogan attı.

Grup adına açıklamalarda bulunan ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, bisiklet kazalarının yüzde 70'i alkollü araç kullanan sürücüler ile dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi.

"Bunlar birer kaza kader değil, cinayettir"

Yumrutaş, bisikletin herkes için demokratik bir hak olduğuna dikkati çekerek, "Bu tip kazaların ardından bisikleti görmedim diye savunma yapıyorlar. Bu bir özür ve savunma ifadesi değil aksine suçluluğun itirafıdır. Bunlar birer kaza, kader değil, cinayettir." diye konuştu.

Bisikletin en sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olduğunu anlatan Yumrutaş, "Kimse kimseye bisiklete binemezsin diyemez veya bisikleti yasaklayamaz. Bisiklet en sağlıklı, en ucuz, en çevreci ulaşım aracıdır. Ancak motorlu araçlar bizlere karşı bir silaha dönüşebiliyor. Bu durumdan dolayı bisikletlilerin olduğu yollarda hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini ve diğer yollarda da insanların güvenli bir şekilde bisiklete binebilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bisiklet sürücüleri olarak, güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep ediyoruz"

ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, bisikletli ölümlerinin sonlanması için Güvenli Bisiklet Erişimi Acil Eylem Planı hazırladıklarını ve bu noktada her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

"Bisiklet sürücüleri olarak, güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep ediyoruz" diyen Yumrutaş, önerilerini şöyle sıraladı:

"1- Şehir merkezlerinde ve yaya/bisikletli öncelikli yerlerde hız sınırlaması, malzeme farklılaştırması gibi elemanlar ile trafik durultması (traffic calming) yapılmalı; yatay/düşey bisikletli ulaşım bilgilendirme tabela vb. ile görünürlükleri sağlanmalıdır.

2- Her şehirde bisikletli ulaşım ağı oluşturmak üzere mümkün olan koridorlara ayrılmış bisiklet altyapısı, yolları, otopark, odak gibi donatısı ile yapılmalı.

3- Bisiklet kullanımını teşvik edecek sürdürülebilir ve ekolojik kentsel planlama ve ulaşım planlaması yapılmalı.

4- Yerel yönetim Sivil Toplum ile kamu işbirlikleri ile yerel bisiklet politikaları ve eylem planları hazırlanmalı ve bunlar uygulanmalıdır.

5- Bisiklet yollarının motorlu araç parkına karşı korunması için etkin tedbirler alınmalı. Bisiklet yoluna park eden motorlu araçlar için mobil platformlar üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmaları oluşturulmalı.

6- Şehir içlerinde, çevre dostu bisikletli ulaşımı teşvik edici kentsel tasarım projeleri geliştirilmeli.

7- İnsan ve çevre sağlığı için en önemli bir taşıt olan bisikletin kullanımı ve yaygın bisikletli sürüş için dernek ve toplulukları destekleyecek teşvikler öngörülmeli.

8- İlk,orta öğretim ve üniversitelerde bisikletin kullanımı ve bisikletli sürüş zorunlu ders olarak veya geçiş aşamasında seçmeli ders olarak öngörülmeli."

"Umut'un tek isteği hayatını sporcu olarak devam ettirebilmekti"

Kazada vefat eden Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ise büyük acı yaşadıklarını belirterek, buna sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Oğlunun en büyük isteğinin hayatını sporcu olarak devam ettirebilmek olduğunu anlatan Gündüz, "Bunun için gerekli tüm eğitimleri aldı. Eğer bu felaket yaşanmasaydı üniversite ile sporcu olma hayallerini devam ettirecekti. Umut henüz 19 yaşındaydı. Onun hayalleri alkollü bir trafik magandasının elinde son buldu.

Dileğimiz Umut ve Umut gibi spora gönül vermiş kişilerin trafik kurbanı olarak yaşamları son bulmasın. Böyle acılara sebep olanlar dışarıda serbestçe dolaşmasın ve adil bir şekilde yargılansın. Umut için adalet istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından bisiklet gönülleri tarafından Anıttepe Parkı'na hayali bir bisiklet konuldu. Grup üyeleri beyaza boyanan bisiklete karanfil bırakarak Umut Gündüz'ün ailesine taziyelerini iletti.

Yumrutaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da pedallar 'Umut' için döndü - Son Dakika
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