Peru'nun ana varyetesi "Typica" olan; farklı lezzet, aroma ve asitlik profillerine sahip Arabica kahveleri ürettiğini belirten Martel, ülkesinde iklim koşulları, rakım ve zengin toprakları nedeniyle yüksek kaliteli kahve üretildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da Peru kahvesi tanıtıldı - Son Dakika

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