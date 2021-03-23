Ankara'da "Peşaver Şehitlik Anıtı" törenle açıldı - Son Dakika

Keçiören Belediyesince, Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban'ın düzenlediği terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 144 sivil anısına inşa edilen "Peşaver Şehitlik Anıtı"nın açılışı yapıldı.

AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Meclisi'nin AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, Keçiören Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye'de yaşayan Pakistanlılar katıldı.

Pakistan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, saldırıyı kınayarak yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

Altınok, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla anıt açılışını bugün gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Devletlerin kurumsallaşmasında ve yapılanmasında yaşananların çok büyük etkileri var. Bayraklarımız 'hilal' ve 'yıldız' olarak aynıdır. Yürek, kalp ve gönüller de aynıdır. Pakistan ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasında farklı bir ilişki vardır. Pakistan kardeş ülkemizdir. Kardeşimiz ağlarsa ağlarız, kardeşimiz gülerse güleriz. Gönlümüz Keşmir ile beraberdir. Orada dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Oradaki özerkliğin kaldırılması bir felakettir." diye konuştu.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Pakistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu vurgulayarak, Peşaver'de 16 Aralık 2014'te gerçekleşen olaydan derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Pakistan Büyükelçiliğine, anıtın Keçiören'de yapılmasını tercih ettikleri için teşekkür eden Bulut, "Pakistan'ın Milli Mücadele'mizde yapmış olduğu katkı Türk milletinin kalbinin en derinlerine işlemiştir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu büyük bir sıcaklıkla hissetmektedir." diye konuştu.

"Hiçbir şey o acımızı unutturamaz"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise anıtın yapılmasında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Düşmanlarının bile yaşamalarını istemedikleri bir terör saldırısıyla 2014'te karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Gazi, "Askeri güçlerimiz terör örgütünü yendi ama hiçbir şey o acımızı unutturamaz. Pakistan hükümeti ve halkı adına bu anıtın bakımı ve yenilenmesi için Başkan Altınok'a ve ekibine teşekkür ederim. Bu anıtın yapılması Pakistan ve Türkiye arasındaki eşsiz dostluğun ve kardeşliğin bir başka tezahürüdür. Pakistan ile Türkiye dostluğu sonsuza kadar daim olsun." ifadelerini kullandı.

Heyet, açılışı yapılan anıta, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği" yazılı çelenk bırakarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.