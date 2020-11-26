Ankara'da pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ali Sevim yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait 06 DV 5572 plakalı pikap, Cumhuriyet Mahallesindeki Sanayi Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesinin kesiştiği kavşakta aynı istikametteki Burak Boztepe'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Burak Boztepe, yaralandı.
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Boztepe'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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