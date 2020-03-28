Ankara'da piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde önlemler alındı - Son Dakika

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Ankara'da piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde önlemler alındı
6 saat önce
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları girişi yasaklanan piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde gerekli önlemler alındı.
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları girişi yasaklanan piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde gerekli önlemler alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan, piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanların, hafta sonları vatandaşlarına girişine kapatılmasına ilişkin tedbir, uygulanmaya başlandı.
Güvenlik görevlileri, Mogan Gölü, Mavi Göl, Göksu Parkı ve diğer piknik alanlarının girişlerini dubalarla kapattı, güvenlik şeridi çekti.
Yağışlı havaya rağmen sabah sporu için alanlara gelen vatandaşlar, güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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