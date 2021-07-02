Ankara'da piknik kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te piknik yapmaya gelen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı Barajı mesire alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmaya gelen grup üyeleri arasında husumetli olmalarından ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda H.G. ve Y.O. yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Y.O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kavgaya karışan kişiler ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Nargüner/İHA)