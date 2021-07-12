Ankara'da PKK/KCK'lı terörist yakalandı

ANKARA'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu O.E. yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma' suçundan aranan yabancı uyruklu O.E.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak, Bala'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu O.E. geçen hafta çarşamba günü Bektaşlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.



Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var