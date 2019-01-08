Ankara'da Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
Ankara
'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında "örgüt propagandası yapan" ve "örgütle irtibatları tespit edilen" 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri, başsavcılığın gözaltı kararı doğrultusunda arananların 22'sini yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:00 Kaynak: AA
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