Ankara'da Pkk/kck Soruşturmasında 30 Gözaltı Kararı

ANKARA'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kentte PKK/ KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararının verildiği bildirildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü kaydedildi. - Ankara

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