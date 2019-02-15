Ankara'da Pkk/kck Soruşturmasında 30 Gözaltı Kararı (2)
1 saat önce
15 KİŞİ GÖZALTINDAAnkara'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 15'i yakalandı.
15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 15'i yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:14 Kaynak: DHA
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