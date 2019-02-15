Son Dakika Haberleri: Ankara'da Pkk/kck Soruşturmasında 30 Gözaltı Kararı (2)

Ankara'da Pkk/kck Soruşturmasında 30 Gözaltı Kararı (2)

1 saat önce

15 KİŞİ GÖZALTINDAAnkara'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 15'i yakalandı.

Ankara'da Pkk/kck Soruşturmasında 30 Gözaltı Kararı (2), System.String[]
15 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 15'i yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete getirilişi

Haber-Kamera: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

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