Son Dakika Haberleri: Ankara'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Ankara'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

46 dakika önce

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: AA

PKK, Ankara, Güncel
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