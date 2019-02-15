Ankara'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon
46 dakika önce
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: AA
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