Ankara'da PKK'ya ilaç operasyonu 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da PKK'ya ilaç operasyonu 2 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da PKK'ya ilaç operasyonu 2 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da, terör örgütü PKK'ya ilaç temin ettiği iddiası ile biri eczacı 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da PKK'ya ilaç operasyonu 2 gözaltı, System.String[]

Ankara'da, terör örgütü PKK'ya ilaç temin ettiği iddiası ile biri eczacı 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada; Murat Ş.'nin, Altındağ'da bulunan Hasan B.'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri Murat Ş.'nin aracını durdurarak, arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda antibiyotik, kanser, anti depresan, epilepsi, şeker ve diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan 72 bin 758 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Murat Ş. ile birlikte Hasan B. de yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
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