Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı

7 saat önce

ANKARA'da, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, PKK/ YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
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