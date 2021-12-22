Üye Girişi
Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü - Son Dakika

Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü

22.12.2021 09:46

Ankara'da önceki gün yaşanan korkunç olayda; G.Ö isimli şahıs, aralarında bir süredir husumet bulunan Saim Ayhan'ı iş yerinde başından vurarak öldürdü.

Dün gece Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'taki bir iş yerinde başından vurularak yaralanan Saim Ayhan (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan'ı vurduğu belirtilen G.Ö'yü yakaladı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

G.Ö, polise verdiği ifadesinde, Ayhan ile aralarında husumet olduğunu, Ayhan'ın 5-6 ay önce kendisini kesici aletle yaraladığını, son günlerde de kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia etti.

"HAVAYA ATEŞ EDİNCE KENDİMİ SAVUNDUM"

Dün de alkollü olduğunu anlatan G.Ö, Saim Ayhan'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini söyledi. Şüpheli G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü

Kartal, Sincan, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
09:09 Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi
09:07 Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
08:55 Tozkoparan dizisinde oynayan Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı!
08:51 TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti
08:46 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
08:44 Madagaskar'da İçişleri Bakanı helikopter kazasından 12 saat yüzerek kurtuldu
DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir         
09:39
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 09:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement