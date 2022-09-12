Ankara polisinden yeni eğitim yılında okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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Ankara polisinden yeni eğitim yılında okul çevrelerinde denetim

12.09.2022 13:02

Ankara'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Ankara'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekiplerin katıldığı denetimlerde okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranma kaydı bulunanlar gözaltına alındı.

Uygulamalar 5 gün boyunca okulların giriş, çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde sürdürülecek.

Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişiler, yakınlardaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara polisinden yeni eğitim yılında okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

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