Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama - Son Dakika

Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama

6 saat önce

Başkentte polis ile zabıta ekiplerince yürütülen uygulamada 38 dilenci ve 9 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama, System.String[]

Başkentte polis ile zabıta ekiplerince yürütülen uygulamada 38 dilenci ve 9 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde dilenci, cam silen kişiler ve seyyar satıcılara yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulamada 38 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.

Mısır, simit, çiçek, kestane, çay ve milli piyango bileti satışı yapan 9 seyyar satıcının tezgahları kaldırılarak yasal işlem uygulandı.

Altındağ, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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