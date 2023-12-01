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Ankara'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, evinde tabancasını düşürdüğü sırada silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonuç vermedi.

Ankara\'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti
01.12.2023 - 08:22,
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak polis memuru kurtarılamadı.

DOLAPTAN SİLAHINI ALMAK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Altıağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan tabancasını almak isterken yere düşürdü. Düşen tabancanın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti. Polis memurunun eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Bıçak'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da polis memuru silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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