Son Dakika Haberleri: Ankara'da Polis-şüpheli Kovalamacası Kazayla Bitti

Ankara'da Polis-şüpheli Kovalamacası Kazayla Bitti

38 dakika önce

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldıkları kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheliler, ters yönde ilerledikleri sırada kaza yaptı.

Ankara'da Polis-şüpheli Kovalamacası Kazayla Bitti, System.String[]
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldıkları kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheliler, ters yönde ilerledikleri sırada kaza yaptı. Şüphelileri kovalayan polis otomobilinin de kamyonete çarptığı kazada, 3 şüpheli ile 2 gece bekçisi ve 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'nın Cebeci Mahallesi'nden 48 VA 037 plakalı kamyoneti "düz kontak" yöntemiyle çalan 3 hırsızlık şüphelisi, Ulus'ta durumlarından şüphelenen polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçan şüpheliler kovalamaca sırasında Fatih Caddesi'nden ters istikamette ilerlerken Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda görev başındaki 2 gece bekçisine çarptıktan sonra refüjdeki trafik lambasına çarparak durdu.

Çarpmanın ardından şüphelileri takip eden bir polis aracı da şüphelilerin kullandığı otomobile arkadan vurdu.

Zanlılar kaza yaptıkları kamyonetten indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda, 1 polis memuru, 2 gece bekçisi ile şüpheliler Halil İbrahim E, İlhan G. ve Musa Y. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan bekçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı polis memuru ile şüpheliler ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:10 Kaynak: AA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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