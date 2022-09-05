Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

05.09.2022 14:59
Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası

ANKARA'da polisin yaptığı denetimde otomobilinde usulsüz çakar bulunduran sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

ANKARA'da polisin yaptığı denetimde otomobilinde usulsüz çakar bulunduran sürücüye 1823 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine geçen hafta 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

1823 TL CEZA UYGULANDIGenelge üzerine yurt genelinde usulsüz çakar kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de başkentte denetim yaptı. Atatürk Bulvarı'nda Ulus- Kızılay yönünde gerçekleştirilen denetimde sürücüler durdurularak, araçlarda çakar olup olmadığı kontrol edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 1 araçta usulsüz çakar bulunduğu belirlendi. Aracın sürücüsü İbrahim Koç'a Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1823 TL para cezası uygulandı. Çakar sisteminin sökmesi için de sürücüye 7 gün süre verildi.'ÇAKAR OLMASI YASAKMIŞ, BİLMİYORDUM'

İbrahim Koç, çakar sisteminin açık olmadığını belirterek, "Kullanımının belki cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarın olması da yasakmış, ben onu bilmiyordum. Neyse cezasını ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Şimdi hemen söktüreceğim. Şu anda zaten kullanım dışı" dedi.


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, İbrahim Koç, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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