Son Dakika Haberleri: Ankara'da Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Ankara'da Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

1 saat önce

ANKARA'DA uygulama görevindeki polislerin "durö ihtarına uymayan Mustafa Enes T.'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerinden kaçarken reklam panosuna çarptı.

Ankara'da Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, System.String[]
ANKARA'DA uygulama görevindeki polislerin "durö ihtarına uymayan Mustafa Enes T.'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerinden kaçarken reklam panosuna çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, sürücünün 96 promil alkollü olduğu belirtildi.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde Adnan Saygun Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, saat 05.00 sıralarında 06 ET 9801 plakalı otomobili incelemek için sürücüye "durö ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan Mustafa Enes T., aracıyla birlikte Cebeci yönünde kaçmaya başladı. Şüpheli araçla polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kurtuluş kavşağına kadar kaçan otomobil, burada bulunan reklam panosuna çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüye yapılan testte, 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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Kaza yerinden görüntü

Polis ekiplerinin incelemesi

Araçtan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Anafartalar Mahallesi, Polis, 3. Sayfa
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