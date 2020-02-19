Ankara'da polisten kaçan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Başkentte polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.A'nın (17) yönetimindeki 46 LS 338 plakalı minibüs içerisindeki şüphelilerin, Ankara'da birçok noktaya konulan giysi toplama kutularından elbise çaldıklarını görmeleri üzerine, minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen Yenimahalle'den Etimesgut istikametine ters yönde kaçan minibüs, ekiplerin takibi sonucu Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Ayık Sokak'ta yakalandı.

Araçtan inen sürücü K.A. ve S.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne ve araç sahibine toplamda 6 bin 174 lira idari para cezası verilirken, yapılan aramada çok sayıda giysi ele geçirildi.