Ankara'da polyester dükkanında yangın
ANKARA - Ankara'da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde saat 22.00 sıralarında Ankara Siteler Akbal Caddesi üzerindeki iki katlı polyester imalathanesinde çıkan yangın yan tarafındaki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Alevler dükkanları sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramaması için önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Ankara'da polyester dükkanında yangın - Son Dakika