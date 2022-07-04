Son dakika haberleri! Ankara'da polyester dükkanında yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ankara'da polyester dükkanında yangın

04.07.2022 23:45

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da polyester dükkanında yangın Ankara'da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı.

Ankara'da polyester dükkanında yangın

ANKARA - Ankara'da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde saat 22.00 sıralarında Ankara Siteler Akbal Caddesi üzerindeki iki katlı polyester imalathanesinde çıkan yangın yan tarafındaki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Alevler dükkanları sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramaması için önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı Son Dakika | Ankara'da parke imalathanesinde çıkan yangın 3 dükkana sıçradı Son dakika haber: İZMİR- Kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı Son dakika haber: İZMİR- Kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ankara'da polyester dükkanında yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ankara'da polyester dükkanında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement