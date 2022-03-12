Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

12.03.2022 23:50

- Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Ankara'nın Sincan ilçesinde bahçenin kömürlüğünden projektör çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

- Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bahçenin kömürlüğünden projektör çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte meydana geldi. El feneri ile bahçede bulunan kömürlüğe giren hırsızın, projektörü çaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Projektörünün çalındığını fark eden ev sahibi durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

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Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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