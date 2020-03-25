Ankara'da provokatif koronavirüs paylaşımına gözaltı - Son Dakika

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan bir üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından 'Ankara'ya tabut sevk edildiği' ve 'Bir hastanede 104 vatandaşın koronavirüsten vefat ettiği' şeklinde toplumda infial uyandırmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: