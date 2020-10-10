Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu - Son Dakika

Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu

10.10.2020 14:42

Ankara'da Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu.

Ankara'da Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu. Hastanenin 1. katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken 10 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada binada bulunan 100 hasta tahliye edildi.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastanenin 1. katında psikiyatri servisinde tedavi altında bulunan hasta henüz bilinmeyen bir nedenle yatağını tutuşturdu. Odanın kapısının açılmasının ardından hastanenin koridorlarına dolan yoğun duman ve alevlerin etkisiyle 10 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Korona virüs hastaları da bulunuyordu

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da camları kırarak yangında mahsur kalan hastaları dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen kişiler hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken binanın büyük bir kısmının korona virüs hastalarının tedavileri için ayrıldığı öğrenildi.

100 hasta tahliye edildi

Binanın giriş ve 1.katı haricinde kalan bölümünün Korona virüs hastalarının tedavisi için ayrıldığı öğrenilirken. Korona virüs tedavisi gören yaklaşık 100 hasta ekiplerin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığı yangına ilişkin açıklamada bulundu

Bakanlıkça yapılan açıklamada,

"Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Servisinde bir hastanın yatağını yakması sonucu yangın başlamıştır. Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda 1 kişi yaralandı, 5 kişi de dumandan etkilendi. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

-İHA-

Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu
Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu
Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu
Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu

Araştırma Hastanesi, Psikiyatri bölümü, araştırma, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu - Son Dakika

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