Son Dakika Haberleri: Ankara'da PTT Şubesi Gündüz Vakti Soyuldu

Ankara'da PTT Şubesi Gündüz Vakti Soyuldu

1 saat önce

Ankara'da PTT şubesi gündüz vakti soyulduANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mesa'da bir PTT'ye gündüz vakti hırsız ya da hırsızlar girdi.

Ankara'da PTT şubesi gündüz vakti soyuldu

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mesa'da bir PTT'ye gündüz vakti hırsız ya da hırsızlar girdi. Soygunda veznede bulunan 4 Bin TL'ye yakın para çalındı.
Başkentte gündüz vakti pes dedirten bir hırsızlık vakası yaşandı. Yenimahalle Mesa'da PTT şubesi soyuldu. Hırsız ya da hırsızlar öğle vaktinde PTT personelinin izne çıktıkları sırada postaneyi hedef aldı. PTT'nin ön kapısını zorlayarak açan kişi veya kişiler, veznede bulunan 4 Bin TL'ye yakın parayı çalarak kaçtı. Personel izinden geri döndüğünde manzara karşısında şok oldu. Personel polise haber verdi. Postane hizmete kapatıldı. Arından Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek delilleri inceledi, parmak izi çalışması yaptı. Polis güvenlik kamera görüntülerini alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:02 Kaynak: İHA
Yenimahalle, Ankara, PTT, 3. Sayfa
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