Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 19 yabancı uyruklu şahsa yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken şahısların YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli işlemlere başlanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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