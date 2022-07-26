Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince PKK/KCK- PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklu kişiye yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Diğer firari kişilerin yakalanması amacıyla aramalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken, şüphelilerin YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli soruşturma başladı.

Kaynak: DHA

Ankara, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANKARA'DA, PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 16 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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