Son dakika: Ankara'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Ankara'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandı

20.06.2022 09:31

Son dakika haberine göre Ankara'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandıANKARA Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen ikisi yabancı dört terörist ele geçirildi.

Ankara'da PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandı

ANKARA Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen ikisi yabancı dört terörist ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı İlçesinde emniyet ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir şahsın cep telefonunda PKK/KCK Suriye uzantısı PYD/YPG Mensuplarına ait fotoların bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın kaldığı ikamet tespit edilerek, savcılık ile koordine kurularak eve düzenlenen operasyon neticesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği bilgilerine ulaşılan dört şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile yapılan dijital incelemeler neticesinde şüphelilere ait dijital materyallerde; çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu ve ifadelerinde PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen şüpheliler 19 Haziran 2022'de adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.N. ve H.H. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak sınırdaşı işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise; örgüt adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu istihbar edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı. Dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri tespit edilmesi üzerine Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde yapılan ifade ve sorgu işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Beypazarı, Ankara, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Ankara'da PYD/YPG'ye yönelik operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 terörist yakalandı - Son Dakika
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