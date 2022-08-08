Edinilen bilgiye göre, hastalığı sebebiyle Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Fuat Ünnü, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünnü'nün cenazesinin Akçakoca'ya getirileceği ve Akçakoca Merkez Cami 'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Doğancı Aile Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ankara, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

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