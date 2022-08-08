Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti

08.08.2022 11:30
Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti

Ankara'da rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören emekli hava pilot binbaşı Fuat Ünnü hayatını kaybetti.

Ankara'da rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören emekli hava pilot binbaşı Fuat Ünnü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hastalığı sebebiyle Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Fuat Ünnü, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünnü'nün cenazesinin Akçakoca'ya getirileceği ve Akçakoca Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Doğancı Aile Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Ankara, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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