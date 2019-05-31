Ankara
'da
Ramazan Bayramı
öncesi gıda denetimi
Şekerleme ve tatlı satışı yapan imalathaneler didik didik arandı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işyerlerinin hijyen koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi, numuneler alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan işyerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların bayramda en çok tercih ettiği gıda ürünleri,ekipler tarafından geniş bir denetime tabi tutuldu. Ankara'da tatlı ve şekerleme satışı yapan işyerlerinin ziyaret edildiği denetimde, şekerleme ve tatlı yapımında kullanılan ham maddeler didik didik incelendi. Ürünler, muhafaza koşullarından, bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden, ürünün üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi.
"81 ilimizde bayram süresinde yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştiriliyor"
Ankara'da gıda denetimlerinin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü
Bülent Korkmaz
," 2019 yılı içerisinde Mayıs ayı sonu itibari ile 32 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar hedefimiz 70 bin denetim gerçekleştirmek. Bayram yakınlaştı, özellikle bazı ürün gruplarında şekerleme, lokum, baklava gibi ürün gruplarında denetim daha da sıklaşıyor. Bakanımızın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde bayram süresinde yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştiriliyor.
6 Haziran
'a kadar bu yoğunlaştırılmış denetim programı devam edecek.Bayram süresince özellikle lokumdaki şeker oranı, katkı maddesinin olup olmadığı, tatlıların içerisinde kullanılan hammaddelerin özellikle, fındık, fıstık, cevizde gerekli denetimleri yapacağız. Hijyenik anlamda da denetimlerimizi yapacağız. Numuneler alınacak bu ürünler analiz edilecek. Analiz sonuçlarına göre işletmeler hakkında gerekli değerlendirmeler ve gerekli işlemler yapılacak. Ramazan ayında yoğun bir denetim yaptık" dedi.
Ankara'da 250 üzerinde gıda denetleme personeli tek tek denetleme yapıyor
Ankara'da Ramazan ayı boyunca 6 bin 500 civarında denetim gerçekleştirildiğini bu denetimlerde 500 tane olumsuzluk tespit edildiğini söyleyen Korkmaz Vatandaşlara bayram alışverişinde dikkatli olmaları noktasında uyarıda bulundu. Korkmaz," Denetimleri yapılan işletmelerin bir kısmına süre verdik ve gerekli işlemleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen gerekli düzenlemeyi yapmayan gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen işyerlerine de 80 üzerinde işyerine de gerekli idari para cezaları uygulandı. Biz gıdanın görünmeyen tarafında, imalat noktasındayız. Ankara'da 250 üzerinde gıda denetleme personeli tek tek denetleme yapıyor. Bu dönem fırsatçıların da ortaya çıktığı dönem. Vatandaşlarımız ürün alırken işletme kayıt belgesi olan işletmelerden ürün alsınlar. İşletme kayıt belgesi olan işletmeler düzenli olarak bakanlığımız tarafından kontrol ediliyorlar. Denetimleri yapılıyor. Ürünlerin son kullanma tarihi ve ürünlerin içeriği ile ilgili herhangi bir şüpheli durum görmesi halinde Ankara'da il ve ilçe müdürlüğümüz gerekse bakanlığımızın 174 Alo Gıda hattını arayarak bildirimde bulunabilirler" diye konuştu.