Ankara'da ramazan öncesi unlu mamul üreticilerine denetim - Son Dakika

Ankara'da ramazan öncesi unlu mamul üreticilerine denetim

ANKARA'da, ramazan öncesinde unlu mamul üreticisi firmalar denetlendi. Gerekli şartları sağlamayan işletmelerden bazıları uyarıldı, bazılarına idari para cezası uygulandı.

Ankar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bulunan un ve unlu mamul işletmelerinde denetlemelerde bulundu. Çalışanların hijyenine, imalathanenin genel durumuna, depoların sıcaklıklarına ve ürünlerin son kullanma tarihlerine ilişkin kontroller yapıldı. Denetime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, ekiplerin kontrol ettiği pastanede çok sayıda eksik ve genel hijyen kurallarına aykırılık tespit etti. Tek kullanımlık kovaların tekrar tekrar kullanılması ve pasta yapılan alanda zımba teli bulunması üzerine Korkmaz, "Bunlar pastaların içine girebilir. Bunlar gıda maddeleriyle aynı yerde olmaz" diyerek uyarıda bulundu.

Kontroller sırasında bazı ürünlerden incelenmek üzere numune alındı. Denetimler sırasında ekiplerle işletme yetkilileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Eksiklik tespit edilen bazı işletmeler uyarıldı, bazılarına para cezası uygulandı.

'DENETİMLERİMİZ RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK?

Bülent Korkmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesinde vatandaşların yoğun olarak tüketeceği ürün gruplarında denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Denetimler ramazan ayı boyunca da devam edecek.Bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla 30 bin denetim gerçekleştirdik Ankara'da. Bu denetimlerde 873 olumsuzluk tespit edildi. Denetimlerde bin 90 numune alındı ve bu numunelerden yaklaşık 90 tanesi olumsuz çıktı. Bugün yapılan pastane denetiminde ise firmaya eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Hijyenle ilgili ise 15 bin 200 TL kadar idari para cezası uygulanacak" dedi.