Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi - Son Dakika
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Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi

23.02.2022 05:30

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedildi.

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedildi. Darbedilen doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi. Henüz isim öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRE GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

HEKİM-SEN: ŞİDDET KİMDEN GELİRSE GELSİN, KARŞISINDA OLACAĞIZ

Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan (HEKİM-SEN) açıklama yapıldı. HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir. Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz."

Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi
Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi
Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi

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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir' Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir' Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da raporsuz ilaç vermek istemeyen doktor, hastası tarafından darbedildi - Son Dakika
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