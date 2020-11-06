Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası - Son Dakika

Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası

06.11.2020 12:12
Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası, System.String[]

ANKARA'daki Sincan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevlilerin köpeklere tazyikli su sıkarak ve tekmeleyerek kötü muamelede bulunduğu ileri sürüldü.

ANKARA'daki Sincan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevlilerin köpeklere tazyikli su sıkarak ve tekmeleyerek kötü muamelede bulunduğu ileri sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sincan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli bakıcının, kafeslerinde bulunan köpekleri hortumla tazyikli soğuk su sıkarak yıkadığı ve tekmelediği iddia edildi. Görevlinin, hayvanları tekmeleyip, su sıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesindeki canlı yayına yansıdı. Görüntüleri gören hayvanseverler, videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşıp, duruma tepki gösterdi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğunu ileri sürdü. Özkan, "Belediyenin kendi kameralarından alınan görüntüler bunlar. O görüntülerde neler olmuyor ki? Hemen onun daha öncesine gidersek, orada gizli kapılar arkasında ölüm odalarını Ankara Barosu'nun avukatları, Hayvan Hakları Masası bizzat tespit etti. Yine orada 20'ye yakın kedi öldü, öldürüldü, uyutuldu. Hayvanlar bu kışta soğuk suyla yıkanıyor. Hayvan orada kasıtlı olarak çekiliyor, kapıdan girmedi diye tekmeleniyor" dedi. ANKARA BAROSU RAPORU: HAYVANLARA HAPİS HAYATI YAŞATILIYORAnkara Barosu Hayvan Hakları Kurulu'nun, Sincan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için 8 Eylül 2020 tarihinde yayımladığı raporda, sadece tedavi ve kısırlaştırma işlemleri için alınması gereken yerde, hayvanlara doğasına aykırı olarak hapis hayatı yaşatıldığı belirtildi. Hayvanların yaşamaya uygun olmayan alanlarda tutulduğu aktarılan raporda ayrıca, sağlıklı hayvanların alındıkları yerlere yerel hayvan koruma görevlileri eşliğinde derhal bırakılması ve ALO 153 kanalı ile günlük kaç köpeğin alındığının, alınan tüm köpeklerin akıbetinin acilen bildirilmesi gerektiği bildirildi.

Görüntü dökümü: Barınaktaki hayvanlara şiddet anı (Güvenlik kamerası)- HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ile röportajRehabilitasyon merkezindeki köpeklerin durumu (cep telefonu kamerası ile)Genel ve detay

Haber- Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası
Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası
Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası
Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası
Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Barosu, Sincan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası - Son Dakika


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