Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da bir restoranda yemek siparişi veren gruba, başka bir grup tarafından silah ve 'pala' diye bilinen kesici aletle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda çorba siparişi veren grup, iddiaya göre arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Silah ve pala ile saldıran kimliği belirsiz kişiler, Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) ellerinde silah bulunan birkaç kişinin koşarak kaçtığını ve bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştığını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içinde olay yerine geldi. Sağlık ekipleri saldırıda yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırganların peşine düşen ekipler ise şüphelilerin kullandığı otomobili Altındağ ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.