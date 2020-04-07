Ankara'da Roketsan'da patlama (2) - Son Dakika

VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDIVALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI

Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

ANKARA